Biografie

Henk Blok wordt geboren op 7 juli 1967 in Amsterdam. Hij studeert af aan de Hogeschool Holland in Diemen. Toch kiest hij niet voor een carričre voor de klas, maar bij de radio. Hij maakt daarmee van zijn hobby zijn beroep. Want tijdens zijn studie is hij al vaak in radiostudio's te vinden. Bij ziekenomroepen en lokale omroepen als Unique FM en Extra 108.

Z'n eerste betaalde werk bij de radio is in 1991 Stads Radio Rotterdam. Van daaruit gaat hij werken bij de landelijke commerciële zender Holland FM, die opgaat in Hitradio Veronica.

Henk werkt dan inmiddels ook bij de NOS, 'de Radionieuwsdienst verzorgd door het ANP'. Daar wordt hij, behalve nieuwslezer ook (eind-)redacteur. In 2000 maakt hij de overstap naar de regionale zender RTV Utrecht, waar hij een dagelijks ochtendprogramma maakt.

Sinds 1 september 2003 is Henk de vaste nieuwslezer in het programma 'Evers Staat Op', op 538. Ook is hij te horen als nieuwslezer op Slam FM, ook van de 538-Groep. Daarnaast leest hij jarenlang het nieuws op Radio 10 Gold. Dat combineert hij een tijd met voice-overwerk bij 'Hart van Nederland' en 'Shownieuws' op SBS6. Ook is hij te horen als 'live' voice-over in het geschiedenisprogramma 'Verre Verwanten' van Teleac en in diverse radio- en tv-commercials.